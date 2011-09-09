Фьючерсы на нефть в четверг подешевели в ожидании выступления Обамы

Нефтяные фьючерсы немного подешевели по итогам торгов в четверг. В течение большей части сессии они колебались между позитивной и негативной территорией в ожидании выступления президента США Барака ОБАМЫ с речью, посвященной экономике страны, передает ПРАЙМ.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки октябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 29 центов, или на 0,3%, до 89,05 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE завершили торги с понижением на 1,76 доллара, на уровне 114,56 доллара за баррель.

Цены на нефть на NYMEX остановились на пути к отметке 90 долларов в связи с падением котировок на фондовом рынке в преддверии выступления Б.ОБАМЫ в Конгрессе США с новым планом по увеличению числа рабочих мест в США, которые являются крупнейшим потребителем нефти в мире.

Судьба экономики в целом стала главной движущей силой для цен на нефть. Трейдеры опасаются, что европейский долговой кризис может вновь ввергнуть в рецессию крупнейшие экономики, что повредит спросу на нефть.

Выступая ранее в четверг, председатель Федеральной резервной системы США Бен БЕРНАНКЕ заявил, что у центрального банка есть инструменты для оказания дальнейшей поддержки экономике, но не стал обещать каких-либо действий в сентябре.

После выступления главы ФРС индекс Dow Jones Industrial Average упал до сессионных минимумов. Котировки нефтяных фьючерсов следуют за котировками акций, которые считаются индикатором ожиданий относительно экономического роста.

Опасения относительно ситуации в экономике в целом не позволили ценам на нефть вырасти на фоне более значительного, чем ожидалось, сокращения запасов нефти в США.

Согласно данным, представленным в четверг Министерством энергетики США, коммерческие запасы нефти на прошлой неделе сократились на 4 млн. баррелей. Аналитики объясняют это сокращение тем, что ураган и тропический шторм ограничили импорт.

Падение запасов нефти обычно оказывает повышательное давление на цены, и котировки нефтяных фьючерсов на NYMEX ненадолго подскочили до 90,23 доллара. Тем не менее, запасы топлива неожиданно увеличились в связи со снижением спроса после штормов.

Запасы бензина выросли на прошлой неделе на 200 тысв. баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 700 тыс. баррелей.

Спрос на бензин на прошлой неделе сократился на 3% до 9 млн. баррелей в день, и это был самый низкий уровень для первой недели сентября с 2003 года.

Октябрьские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов снизились в цене на 0,78 цента до 2,8852 доллара за галлон. Октябрьские фьючерсы на топочный мазут подешевели на 3,13 цента, или на 1%, до 3,0443 доллара за галлон.