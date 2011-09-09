Спасатели нашли троих горняков, которые оказались под обвалом в шахте в Енакиево

Спасатели нашли троих горняков шахты „Полтавская” ГП „Орджоникидзеуголь” в Енакиево, которые 7 сентября оказались под обвалом породы. Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, шахтеры находятся в удовлетворительном состоянии. К поисково-спасательным работам привлекались подразделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter