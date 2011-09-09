Кабмин делает все для недопущения дефицита и подорожания нефтепродуктов - Ярошенко

Министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО заверяет, что правительство принимает все меры, чтобы предотвратить возникновение дефицита и рост цен на нефтепродукты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ф.ЯРОШЕНКО заявил сегодня в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству.

«Правительство при необходимости принимает действенные меры для обеспечения стабильного, бездефицитного ресурсного пополнения рынка нефтепродуктов», - сказал он.

В частности, по словам Ф.ЯРОШЕНКО, осуществляются товарные интервенции в периоды ценовых пиков, что предотвращает стремительный рост цен на нефтепродукты.

Кроме того, добавил Ф.ЯРОШЕНКО, снижена ставка акцизного налога на бензин и дизельное топливо.

«Таким образом, своевременное реагирование на вызовы мировой экономики является залогом сдерживания инфляции в пределах прогноза 8-9%», - сказал министр финансов.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины продолжает расследование необоснованного повышения цен на горючее в стране. АМК принял решение о привлечении к ответственности за необоснованное повышение цен на горючее ЧП "Окко-нефтепродукт", ООО "Континент Нефте Трейд" и ООО "Альянс Холдинг" на 150 млн. грн.

С сентября в Украине ожидается рост розничных цен на горючее в связи с повышением акцизного сбора на нефтепродукты.

В то же время эксперты Научно-технического центра «Психея» прогнозируют, что в декабре розничные цены на бензин А-95 (ГОСТ 4063:2001) снизятся с 10,50 грн./литр в сентябре – до 9,56 грн./литр, а на дизельное топливо (ГОСТ 3868:1999) с 9,61 – до 8,90 грн./литр.