Минфин не видит оснований для установления убытков от деятельности «Ливелы»

Министерство финансов Украины не видит законных оснований для установления убытков государственного бюджета от безналогового ввоза нефти и нефтепродуктов компанией "Ливела" (Полтавская обл.).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр финансов Федор ЯРОШЕНКО заявил сегодня в парламенте во время Часа вопросов к правительству.

"Ввоз нефти и нефтепродуктов осуществлялся на основании решений судов. Учитывая требования Конституции Украины, оснований для законного установления нанесенных убытков государству от деятельности этой компании нет. … Поэтому абсолютно безосновательно рассказывать, что там были какие-то потери", - сказал он, добавив, что к деятельности компании не имели никакого отношения ни Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ , ни действующее правительство.

При этом министр финансов отметил, что благодаря усовершенствованию Налогового кодекса сегодня возможность безналогового ввоза в Украину каких-либо продуктов невозможна.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2010 года Высший административный суд Украины своим решением оставил в силе налоговые льготы для ДП «Ливела», в частности на безналоговый ввоз в Украину нефтепродуктов и нефти.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заявил, что из-за ввоза нефтепродуктов без уплаты акциза и НДС компанией «Ливела» государственный бюджет в 2010 году потерял около 3 млрд. грн.

ДП «Ливела» начало безналоговый импорт нефтепродуктов в августе 2010 года. С 24 ноября 2010 года, по данным Гостаможни, безналоговый импорт товаров не осуществляется.

В начале декабря 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил АМКУ расследовать ситуацию с безналоговым ввозом нефти и нефтепродуктов предприятием «Ливела» в Украину.

В конце 2010 года АМКУ начал такое расследование.

Справка УНИАН. ДП «Ливела» является дочерним предприятием украинско-польского совместного предприятия ООО «Тайстра», которое в судебном порядке добилось права на импорт нефти и нефтепродуктов, природного и сжиженного газа, а также электроэнергии без уплаты НДС, акцизного сбора и ввозной пошлины.

Безналоговый импорт стал возможен согласно решению Автозаводского районного суда г. Кременчуга (Полтавская обл.) от 19 января 2004 года и определению Харьковского апелляционного суда от 31 мая 2010 года.

Принимая данные решения, суды руководствовались нормами закона «О защите иностранных инвестиций», принятого в 1992 году, согласно которому предприятия с иностранными инвестициями имеют гарантии государства, действующие на момент осуществления инвестиций.

Поскольку в 1992 году в Украине не было законов об НДС и акцизном сборе, то практически 100% нефтепродуктов, ввозимых в страну до 2003 года, не облагалось налогами. В 2003 году Закон «О защите иностранных инвестиций» утратил силу, однако «Тайстра» опротестовала лишение льгот самой компании и ее дочерних предприятий независимо от даты создания.