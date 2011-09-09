Запуск «Северного потока» может снизить выручку «Нафтогаза» на 20% - Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило, что запуск газопровода «Северный поток» окажет воздействие на финансовые и операционные показатели некоторых эмитентов. Масштаб и характер такого влияния будет индивидуальным для затронутых компаний.

Об этом говорится в сообщении Fitch Ratings, переданном агентству УНИАН.

В сообщении отмечается, что с запуском газопровода ОАО "Газпром" («BBB»/прогноз «позитивный»), как ожидается, получит преимущества за счет дополнительной диверсификации маршрутов транспортировки газа в Западную Европу в дополнение к трубопроводам, проходящим через Украину (а затем через Словакию) и Беларусь (а затем через Польшу). «Предполагается, что стоимость газопровода «Северный поток» составит около 7,4 млрд. евро, и средства будут поступать за счет проектного финансирования с ограниченным воздействием на кредитоспособность «Газпрома», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что новый газопровод, вероятно, будет иметь негативные последствия для Slovensky Plynarensky Priemysel, a.s. (далее – «SPP», «A»/прогноз «негативный») и НАК "Нафтогаз Украины" («Нафтогаз», «CCC»).

Fitch ожидает, что объемы транспортировки газа и выручка этих компаний понизятся примерно на 20% начиная с 2012 г., что отрицательно скажется на их финансовых показателях.

Fitch отмечает, что объемы транзита газа по данному маршруту в долгосрочной перспективе являются менее предсказуемыми ввиду неясностей в отношении роста спроса на газ, планов запуска второй ветки «Северного потока» для коммерческих поставок к 2013 г. (а возможно, и других трубопроводов, таких как «Набукко» и «Южный поток»), а также принимая во внимание существующие контракты между "Газпромом", SPP и "Нафтогазом" на условиях «поставляй-или-плати». Динамика спроса на газ также является неясной ввиду прогнозов слабого экономического роста по большинству стран Европы, несмотря на отказ ряда государств (Германии, Швейцарии и Италии) от атомной энергетики.

Также в сообщении Fitch указывается, что в свете проходящих переговоров по ценам на газ и объемам транспортировки между "Нафтогазом" и "Газпромом" нельзя полностью исключить возможность новых перебоев в поставках газа, аналогичных тем, что имели место в 2006 и 2009 гг. Наличие альтернативного маршрута экспорта газа в Западную Европу может усилить позиции "Газпрома" в переговорах с "Нафтогазом". «Данный повышенный событийный риск в значительной степени уже учтен в текущих рейтингах "Нафтогаза" и SPP» - говорится в сообщении рейтингового агентства.

Кроме того сообщается, что для "Нафтогаза" факторы неопределенности также включают планы реорганизации, которые правительство страны будет рассматривать в 4 квартале 2011 г. Fitch рейтингует облигации "Нафтогаза" на сумму 1 595 млн. долл. на уровне «B», что соответствует суверенному рейтингу, благодаря наличию безусловной и безотзывной гарантии от правительства Украины. Агентство не ожидает, что потенциальная реорганизация "Нафтогаза" окажет воздействие на гарантию.

По мнению Fitch, газопровод «Северный поток» должен повысить надежность поставок для большинства западноевропейских потребителей газа. Хотя это не обеспечивает диверсификации от "Газпрома" с точки зрения источников газа, диверсификация маршрута является позитивным моментом.

Справка УНИАН. «Северный поток» – газопровод, соединяющий Выборг в России и Грайфсвальд в Германии, проложенный по Балтийскому морю и имеющий совокупную планируемую пропускную способность в 55 млрд. куб. м. Коммерческие поставки по первой ветке газопровода (27,5 млрд. куб. м.), как ожидается, начнутся в 4 кв. 2011 г. Сдача в эксплуатацию второй ветки, которая удвоит пропускную способность "Северного потока", планируется в конце 2012 г. Строительство газопровода "Северный поток" ведет Nord Stream AG – совместное предприятие, владельцами которого являются "Газпром", BASF SE («A+»/прогноз «стабильный»)/Wintershall Holding GmbH, E.ON Ruhrgas AG (дочерняя структура E.ON AG), Gasunie и GDF Suez SA.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.