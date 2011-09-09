Цены на нефтепродукты за неделю изменились разнонаправленно - эксперты

С 2 по 9 сентября средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились разнонаправленно.

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 2 по 9 сентября средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-80 – сохранились на уровне 9,54 грн./литр; бензин А-92 – увеличились на 0,2% - с 9,95 грн./литр до 9,97 грн./литр; бензин А-95 – увеличились на 0,3% - с 10,26 грн./литр до 10,29 грн./литр; дизельное топливо – снизились на 0,3% - с 9,66 грн./литр до 9,63 грн./литр.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.