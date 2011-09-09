Цены на АЗС не будут повышаться до 20 сентября

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины не ожидает повышения цен на топливо в розничных сетях АЗС до середины 3-й декады сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель директора департамента нефтегазовой промышленности Минэнергоугля Константин БОРОДИН сегодня журналистам в Киеве.

По его словам, главным фактором сохранения ценовой стабильности являются значительные запасы нефтепродуктов, купленные участниками рынка до введения повышенных ставок акцизов 1 сентября.

«На 1 сентября переходящие остатки составляли порядка 800 тысяч тонн, что эквивалентно розничным продажам в течение 25-27 дней. Пока это топливо не будет распродано по старым ценам, секретариат ЭАГ (Экспертно-аналитическая группа - УНИАН) не будет включать новые ставки акциза в свою расчетную формулу», - заявил К.БОРОДИН.

По прогнозу Минэнергоугля, суммарное потребление светлых нефтепродуктов в Украине в сентябре составит от 900 до 950 тыс. тонн.

Кроме того, сохранению ценовой стабильности на рынке будут способствовать положительные финансовые результаты работы сетей АЗС в летние месяцы.

«Правительство пошло навстречу операторам рынка в мае-августе. Снижение акцизов поддержало спрос со стороны потребителей на фоне роста мировых цен. За лето большинство компаний смогли аккумулировать большие запасы нефтепродуктов. Сегодня эти запасы должны сработать на весь рынок, на обеспечение ценовой стабильности на нем», - подчеркнул К.БОРОДИН.

Сохранению цен, по мнению чиновника, способствует и приближение даты завершения специального расследования в отношении импорта нефтепродуктов, которое ведет Межведомственная комиссия по международной торговле.

«В рынке четко прослеживаются две группы: отечественные производители, которые держат низкие цены, и импортеры, от которых всегда исходит повышение цен. Сомневаюсь чтобы в канун вынесения решения Межведомственной комиссии импортеры рискнули искусственно дестабилизировать ситуацию», - добавил К.БОРОДИН.

Справка УНИАН. 24 января 2011 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о начале специального расследования в отношении увеличения объемов импорта нефтепродуктов в Украину, результатом которого может стать введение пошлин на топливо.