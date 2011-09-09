ДТЭК планирует возобновить экспорт украинской электроэнергии в Польшу в октябре

ООО «Пауэр Трейд» входящая в структуру крупнейшего в Украине частного энергохолдинга ДТЭК ведет переговоры о возобновлении коммерческих экспортных поставках украинской электроэнергии в Польшу с октября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Согласно сообщению, переговоры ведутся с конечными потребителями внутри Польши, а достижение конкретных договоренностей ожидается к концу сентября.

«Благодаря системной работе DTEK Power Trade с потенциальными контрагентами в Польше мы получили возможность выйти на конечного потребителя украинской электроэнергии и начать ее коммерческие поставки. Сейчас мы изучаем ценовую конъюнктуру, ведем дальнейшие переговоры, но говорить о конкретных договоренностях можно будет» только к концу сентября», - цитирует пресс-служба директора компании «Пауэр Трейд» Андрея ФАВОРОВА.

Как сообщал УНИАН, НЭК «Укрэнерго» не выставило на аукцион по экспорту электроэнергии в октябре 215 МВт сечения «ОЭС Украины – Польша», которое до этого ежемесячно выставлялось и приобреталось дочерней компанией частного энергохолдинга ДТЭК ООО «Востокэнерго». По информации аукционной комиссии «Укрэнерго», польское сечение было не выставлено на аукцион в связи с тем, что ООО «Востокэнерго», выигравшее это сечение на годовом аукционе, не сообщало о своем временном отказе от этого направления в октябре. До этого такие сообщения с апреля т.г. ежемесячно поступали в аукционную комиссию.

Напомним, что польская компания Zomar S.A. с декабря 2009 года прекратила импорт украинской электроэнергии в рамках контракта с государственным предприятием «Укринтерэнерго» из-за убыточности, по мнению польского трейдера, таких поставок.

В марте 2010 года польский трейдер заявлял о готовности возобновления покупки украинской электроэнергии, отмечая при этом, что пока не видит такой возможности из-за слишком высокой цены покупки и низкой цены ее продажи в Польше.

При этом компания отмечала, что по действующему контракту Zomar с «Укринтерэнерго», в 2010 году трейдер ежемесячно может закупать в Украине 130 МВт электроэнергии. Впоследствии поставки электроэнергии по направлению в Польшу так и не были возобновлены.

Между тем, в декабре 2010 года на годовом аукционе по экспорту электроэнергии в 2011 году ООО «Востокэнерго» входящее в структуру энергохолдинга ДТЭК, выкупило 215 МВт сечения «ОЭС Украины – Польша» за 10 тыс. грн. При этом представители компании заявляли о возможности начала экспортных поставок в этом направлении уже с января 2011 года.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

ООО «Востокэнерго» и ООО «Пауэр Трейд» (оба – г. Донецк), входящие в состав частного энергохолдинга ДТЭК, в январе-июне 2011 года увеличили экспорт электроэнергии из Украины в 8,37 раза, или на 1,883 млрд. кВт/ч, – до 2 млрд. 138,3 млн. кВт/ч.

ООО «Востокэнерго» в текущем году осуществляет поставки в адрес контрагентов в Венгрии и Словакии, ООО «Пауэр Трейд» - в Молдове.