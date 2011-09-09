Французская Total обнаружила крупное газовое месторождение в Каспийском море

Французская нефтяная компания Total обнаружила крупное месторождение газа в азербайджанской части Каспийского моря в блоке Абшерон.

Об этом сказано в сообщении компании, передает РИА "Новости".

«Это месторождение может быть очень богато ресурсами», - отметил исполнительный вице-президент компании по разведке Марк БЛАЙЗОТ (Marc Blaizot).

Компания отмечает, что первые результаты разведки скважины подтверждают ее потенциал в несколько триллионов кубических футов газа и конденсатов.

Скважина находится на глубине 6,550 метра. Компания будет продолжать бурение для разведки более глубоких объектов. Затем на скважине будут проведены тесты для подтверждения возможных объемов пласта.

Напомним, блок Абшерон находится в 100 километрах от Баку на глубине 500 метров.

Total присутствует в Азербайджане с 1996 года. Компании принадлежит 40% в проекте, еще 40% - у Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР), 20% - у французской Gaz de France Suez.