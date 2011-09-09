«Нафтогаз Украины» реализовал на аукционе 1,5 тыс. тонн нефтепродуктов

НАК «Нафтогаз Украины» 9 сентября на аукционе №14НАК на Товарной бирже «Первая независимая биржа» (ТБПНБ) реализовала 1,5 тыс. тонн нефтепродуктов, произведенных в рамках проекта по давальческой переработке нефти на Лисичанском НПЗ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ТБПНБ.

В частности, компания реализовала на аукционе дизельное топливо улучшенного качества (Евро) марки С вида ІІ – 1,5 тыс. тонн по средней цене 10 300,00 грн./тонна (стартовая цена - 10 300,00 грн./тонна).

Как сообщал УНИАН, 2 сентября на аукционе №13НАК на ТБПНБ «Нафтогаз Украины» реализовал 10 тыс. тонн нефтепродуктов.

Напомним, «Нафтогаз Украины» планирует в 2011 году переработать на мощностях Лисичанского НПЗ до 1 млн. тонн российской нефти марки Urals.

Ранее председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН заявлял, что компания сделает дополнительные закупки углеводородов для стабилизации цены на бензин в Украине.