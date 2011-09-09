Представители Ирана и Пакистана заключили соглашение о строительстве газопровода

Представители Ирана и Пакистана заключили сегодня соглашение о строительстве газопровода для подачи иранского газа в Пакистан.

Об этом сообщает Радио «Свобода» со ссылкой на иранское информационное агентство IRNA.

Замысел строительства газопровода длиной в 2700 километров возник еще в девяностые годы, однако он не был реализован в связи с резким противостоянием США любым проектам с участием Ирана.

Министр иностранных дел Ирана Али Акбар САЛЕХИ заявил после встречи, что строительство газопровода стоимостью свыше 7,5 млрд. долларов будет завершено в 2014 году.