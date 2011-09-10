Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает большой проблемой ухудшение отношений между Украиной и Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО заявил в пятницу в эфире «Шустер Live».

«Я считаю, что большая проблема то, что мы портим отношения с Россией - вторым после Европейского Союза экономическим партнером», - сказал он. С.ТИГИПКО выразил мнение, что в ухудшении этих отношений виноваты обе страны. «Если мы не можем договориться вдвоем, то виноваты обе», - сказал он. По словам вице-премьера, в газовых вопросах нужно искать компромисс, но, при этом, сохранять хорошие взаимоотношения.