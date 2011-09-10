ЕК может проверить соответствие газовых соглашений Украины с РФ законодательству ЕС

Европейская комиссия может проверить соответствие заключенных в 2009 году между Украиной и Российской федерацией газовых соглашений европейскому энергетическому законодательству, которое Украина обязана соблюдать после вступления в Энергетическое сообщество.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил пресс-секретарь польского МИД Марчин БОСАЦКИЙ, комментируя заявление министра Радослава СИКОРСКОГО о возможном аудите украинско-российского газового соглашения.

Он отметил, что Украина в начале этого года вступила в Энергетическое сообщество (Energy Community), что обязывает государство вводить у себя европейские стандарты функционирования энергетического рынка.

М.БОСАЦКИЙ отметил, что глава МИД говорил о «гипотетической возможности» проведения аудита как действующего газового соглашения между Украиной и Россией, так и возможного проекта нового документа.

«Целью такого аудита может быть проверка соответствия законодательству Евросоюза и избежание ситуации, в которой Украина могла бы оказаться связанной двусторонними международными юридическими обязательствами, которые делают невозможным имплементацию ею обязательств в рамках Энергетического сообщества», - говорится в комментарии пресс-секретаря , предоставленном в ответ на запрос УНИАН.

М.БОСАЦКИЙ также напомнил, что в прошлом году Еврокомиссия проводила аналогичный аудит газового договора между Польшей и Россией, который, среди прочего, определял условия использования Ямальского газопровода.

Пресс-секретарь МИД председательствующей сейчас в Евросоюзе Польши также отметил, что недавно Европейская комиссия в очередной раз подчеркнула необходимость интеграции энергетического рынка соседей ЕС, которые включены в программу «Восточное партнерство», в рамках Энергетического сообщества.

«Согласно принятым Украиной обязательствам, правовая основа функционирования украинской газотранспортной системы не должна отличаться от действующей на территории Евросоюза», - сказал М.БОСАЦКИЙ.

В то же время он подчеркнул, что Еврокомиссия или секретариат Энергетического сообщества могут принять участие в аудите газовых договоров Украины и России только в случае обращения с такой заявкой Украины.

«Только тогда с учетом политической ситуации может быть принято решение о целесообразности участия (в аудите) упомянутых институций", - заявил пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября министр иностранных дел Польши Р.СИКОРСКИЙ заявил, что Еврокомиссия может принять участие в аудите подписанного в 2009 году между Украиной и Россией газового контракта.

Польский министр отметил, что Европейский Союз, который получает 25% импортного газа через украинскую территорию, участвовал в подготовке газового договора 2009 года. Этот факт, по его мнению, дает основания для участия Еврокомиссии в аудите договора.

В ответ МИД России заявило, что договоры России и Украины по газу не требуют «внешнего аудита», а ставить их под сомнение - неправомерно.