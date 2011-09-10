Украина рискует оказаться в международной изоляции - Чалый

Украина, в контексте газового конфликта с Россией и негативной реакции США и ЕС на дело бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, может оказаться в международной изоляции.

Об этом в эфире «5 канала» заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Александр ЧАЛЫЙ.

«Надо быть откровенными - такие риски есть (оказаться в международной изоляции). И сейчас очень многое зависит от креативной, честной украинской дипломатии. Причем, она должна быть честной как внутри страны, то есть честно доводить до руководства те сигналы и те тренды отношений к Украине, которые сейчас наметились в Вашингтоне, в Брюсселе, в Москве, в Варшаве. И во-вторых, она должна очень креативно, без тех досадных ошибок, которые мы в последнее время видели, показывать в чем суть нашей политики и насколько наша политика совпадает с ключевыми, стратегическими интересами ключевых игроков на евроатлантическом пространстве», - заявил А.ЧАЛЫЙ.

«В таких ситуациях, для дипломатии наиболее сложные проблемы, как правило, возникают внутри страны, а не извне, потому что иногда это требует мужества», - добавил он.