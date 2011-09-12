РФ просит G8 объяснить отмену в странах «арабской весны» тендеров с участием россиян

Россия просит страны-участницы «Довильского партнерства» объяснить, почему в странах «арабской весны» были отменены тендеры с участием российских компаний, потерявших около 40 проектов из-за политических потрясений, заявил замглавы Минфина России Сергей Сторчак.

Программа «Довильское партнерство» была запущена 26–27 мая на саммите «большой восьмерки» в Довиле для поддержки социально-экономических реформ в странах, переживших «арабскую весну». Первыми участниками партнерства стали Египет и Тунис. Ко встрече в Марселе в их число вошли Марокко и Иордания, G8 также пригласила к участию в программе новые власти Ливии.

«Дальнейшие усилия российских властей с точки зрения работы в регионе, оказания помощи странам региона будут зависеть от того, как будут восстанавливаться те небольшие позиции российского бизнеса, которые были сильно подорваны событиями», – сказал Сторчак по окончании заседания глав минфинов стран G8, посвященного программе «Довильского партнерства».

По его словам, которые приводит РИА «Новости», российские компании потеряли в регионе десятки проектов, в том числе по строительству дорог, возведению ТЭЦ, работам на шельфе по газу, по нефти, а также связанные с солнечными батареями.

«Главное, чтобы у наших предпринимателей было желание идти в регион. Важно, чтобы, если эти тендеры не будут возобновлены, нашим компаниям было объяснено, почему они не возобновляются», – заявил замглавы Минфина.

Ранее, например, новые власти Ливии делали противоречивые заявления относительно возможности продолжения российскими компаниями ведения бизнеса в этой стране. Так, представители повстанцев говорили, что у них нет проблем с западными нефтяными компаниями, но есть «политические вопросы» к России. Москва, как известно, более осторожно относилась к смене режима в Ливии, чем ряд западных стран, пишет «Газета.Ru».