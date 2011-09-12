Премьер-министр Ливии заявил о возобновлении добычи нефти в стране

Премьер-министр повстанческого Национального переходного совета Ливии Махмуд Джибриль заявил в воскресенье поздно вечером о возобновлении добычи нефти.

«Мы начали добычу нефти в субботу», – цитирует премьера Reuters. При этом

Джибриль отказался говорить, в каком именно районе страны возобновилась добыча «черного золота» и как много нефти повстанцам удается производить.

Премьер-министр также пообещал «скорое» восстановление добычи нефти и на западе страны – районе, который наиболее пострадал от волнений, связанных со свержением режима Муамара Каддафи.

Кроме того, Джбириль заявил, что состав временного правительства расширится за счет включения в него представителей более широкого круга политических сил уже в течение ближайших 10 дней. «Будут включены представители всех регионов Ливии, даже тех, которые еще не освобождены от режима Каддафи», – подчеркнул он.

Восстановление добычи нефти и последующий ее экспорт являются важным критерием оценки успешности действий новой ливийской власти, пишет «Газета.Ru».