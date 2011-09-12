АМК оштрафовал "Полтаваоблэнерго" за злоупотребление монопольным положением

Административная коллегия Полтавского территориального отделения Антимонопольного комитета Украины оштрафовала ОАО «Полтаваоблэнерго» в лице Полтавского филиала районных электросетей на 10 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба отделения АМК.

Как установило отделение, филиал безосновательно прекратил поставки электроэнергии в квартиру потребителя.

В ходе рассмотрения дела ответчик прекратил нарушение, восстановив электроснабжение заявителя. Отделение обязало ответчика уплатить штраф в государственный бюджет.

«Территориальным отделением при выполнении полномочий по защите экономической конкуренции в регионе постоянно проводятся действия по выявлению и пресечению нарушений, а также проводятся мероприятия, направленные на защиту конкуренции на принципах равенства физических и юридических лиц перед законом и приоритета прав потребителей», - отметил глава Полтавского территориального отделения АМК Владимир ОНИЩЕНКО.