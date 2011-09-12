АМК оштрафовал «Полтаватеплоэнерго» на 10 тыс. грн.

Административная коллегия Полтавского территориального отделения Антимонопольного комитета Украины оштрафовала Полтавское областное коммунальное предприятие «Полтаватеплоэнерго» на 10 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба предприятия.

Как установлено отделение, КП установило экономически необоснованный размер платы за пломбирование (распломбирование) приборов узла учета тепловой энергии, что является составной услуги взятия на абонентский учет средств учета тепловой энергии в случае предоставления услуги для нескольких потребителей по одному адресу.

В результате, потребители платили за вышеупомянутую услугу завышенную плату.

В ходе рассмотрения дела ответчик устранил нарушения путем зачисления суммы избыточной оплаты потребителям в размере 1 417,52 грн. в счет оплаты услуг теплоснабжения и осуществления расчета стоимости платы за пломбирование ( распломбирование) приборов узла учета тепловой энергии в количестве свыше 2 и устанавливаемых по одному адресу.

Отделение обязало ответчика уплатить штраф в государственный бюджет.