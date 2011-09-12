Совет ЕС уполномочил Еврокомиссию на переговоры о транскаспийском газопроводе
14:53, 12 сентября 2011Энергетика
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Совет по общим вопросам ЕС уполномочил Еврокомиссию на переговоры с Азербайджаном и Туркменистаном о транскаспийском газопроводе.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Совета ЕС в Брюсселе.
Как сообщал УНИАН, ЕС активно работает над диверсификацией путей поставок газа в Европу. На сегодня одним из приоритетных проектов в этой сфере является создание южного газотранспортного коридора, который позволил бы обеспечить доставку природного газа из Центральной Азии в Европу.
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