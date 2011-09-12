На АЭС Франции произошел взрыв, есть угроза утечки радиации

На АЭС Маркуль во Франции в понедельник произошел взрыв. Существует риск утечки радиации, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Маркуль (Marcoule) - один из центров атомной промышленности Франции. АЭС расположена в департаменте Гар на юге страны, в долине реки Роны.

АЭС управляется Комиссариатом по атомной энергии и компанией Areva.