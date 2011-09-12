Азаров надеется, что через 5 лет проблема импорта газа для Украины будет некритичной

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется, что через 5 лет проблема импорта газа для Украины будет уже некритичной.

Об этом он написал на своей персональной странице в сети Facebook.

По его словам, уйти от чрезмерной зависимости страны от импортных поставок поможет наращивание собственной добычи газа.

«Это очевидно, что чрезмерная зависимость от импортного газа - плохая для нас перспектива. Поэтому так серьезно мы занялись непростыми долгосрочными проектами увеличения собственной добычи. Надеюсь, лет через 5 мы впервые вздохнем свободно и увидим, что зависимость от импортного газа уже некритична», - написал премьер.

Н.АЗАРОВ также подчеркнул, что в переговорах в российской стороной действия правительства в первую очередь направлены на обеспечение украинских граждан газом по приемлемой цене.

«Правительство обязано обеспечить всех граждан возможностью получать достаточное количество газа по приемлемой цене. Вот из этого мы исходим, когда ведем переговоры и доказываем нашим российским партнерам, что, в первую очередь, несправедливая цена наносит ущерб интересам наших граждан», - написал премьер.

Кроме того, Н.АЗАРОВ также поблагодарил всех, кто поддержал позицию правительства Украины в газовых переговорах с Российской Федерацией.

«Спасибо всем, кто поддержал нашу позицию в газовых переговорах. Для нас это очень важно», - отметил премьер.

Напомним, цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во втором – 295,6 долл. за тыс. куб. м.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО отметил, что в ближайшие два месяца Украина планирует подписать 5 новых контрактов по добыче нетрадиционного газа в Украине. Он подчеркнул, что реализация всех контрактов позволит в 2012 году увеличить объем добычи газа на 1 млрд. кубометров и в 2013-2014 гг. - по 2 млрд. в год. «То есть, 1 января 2015 года наша страна будет добывать не 20 млрд., как сегодня, а 25 млрд. кубометров газа», - сказал Ю.БОЙКО.