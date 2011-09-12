Налоговики Луганской области выявили с начала года 12 новых «копанок»

В Луганской области в этом году налоговой милицией выявлены 12 мест незаконной добычи угля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНА, из незаконного обращения изъяты 2,4 тыс. тонн добытых ископаемых, техники и оборудования почти на 2 млн. грн. Возбуждены 6 уголовных дел.

В прошлом году в Луганской области по фактам незаконной добычи угля было возбуждено 21 уголовное дело, были изъяты более 5 тыс. тонн продукции «копанок».

В Донецкой области на протяжении 2011 года возбуждены 12 уголовных дел аналогичного профиля. Кроме того, 16 материалов переданы в областное управление МВД.

При этом год назад в Донецкой области были возбуждены всего 11 уголовных дел по фактам незаконной добычи угля. Из незаконного обращения тогда были изъяты 5 тыс. тонн природных ископаемых общей стоимостью 1,7 млн. грн.