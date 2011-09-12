МАГАТЭ расследует взрыв на ядерном объекте во Франции. Угрозы распространения радиации нет
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расследует обстоятельства взрыва на территории ядерного комплекса "Маркуль" на юге Франции.
Как сообщает Reuters, глава МАГАТЭ Юкия АМАНО обратился к властям Франции за разъяснениями.
По последним данным, которые приводит Le Figaro, взрыв произошел в одной из печей на площадке по переработке и упаковке низкоактивных ядерных отходов Centraco в городе Кодоле. В результате происшествия один человек погиб, по меньшей мере четверо пострадали. Ранее сообщалось о возможной утечке радиации, однако впоследствии эта информация была опровергнута, передает Лента.ру.
По данным издания, в центре Centraco, который относится к ядерному исследовательскому комплексу "Маркуль", перерабатываются объекты, косвенно связанные с атомной промышленностью - клапаны, насосы, некоторые узлы, а также использованная униформа сотрудников ядерного центра. В непосредственной близости от места происшествия ядерных реакторов нет. Таким образом, речи о радиоактивном выбросе и облучении пострадавших в результате инцидента не идет. Эту информацию потверждает РИА «Новости» со ссылкой на источник в МАГАТЭ.
Как отметили собеседники Le Figaro, происшествие можно отнести к разряду «несчастных случаев на производстве». В связи с отсутствием угрозы радиоактивного выброса, власти страны решили не проводить эвакуацию населения, проживающего в районе комплекса "Маркуль".
Взрыв на территории ядерного комплекса произошел в полдень 12 сентября. Сразу после происшествия территория комплекса была оцеплена. На место прибыли пожарные, полиция, медики и представители департамента Гар (Gard).
Ядерный комплекс "Маркуль" был введен в эксплуатацию в январе 1956 года и является одним из 10 ядерных исследовательских центров во Франции. На территории комплекса действуют три реактора, работающие на MOX-топливе. Реакторы используются исключительно в интересах научно-исследовательского центра и энергии потребителям не поставляют.