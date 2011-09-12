Минэкономразвития разработало порядок отбора энергоэффективных проектов для господдержки

Министерство экономического развития и торговли разработало проект конкурсного отбора энергоэффективных проектов для их государственной поддержки за счет средств госбюджета в рамках выполнения государственной программы энергоэффективности на 2010-2015 гг.

Проект документа обнародован в понедельник на сайте министерства.

Порядком в частности предусмотрено проведение конкурсов по отбору проектов на заседаниях специальной конкурсной комиссии при Государственном агентстве по энергоэффективности и энергосбережению. В комиссию, которую возглавит глава Госэнергоэффективности, войдут представители Минэкономразвития, Минрегионразвития, а также профильных научных институтов.

Обязательными условиями для проектов, подаваемых на конкурс, будет являться включение их в планы мероприятий утвержденной региональной или отраслевой программы повышения энергоэффективности, или программы сокращения потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями путем их рационального использования на соответствующий год. Кроме того, необходимо наличие позитивного вывода государственной экспертизы по энергосбережению, в частности установления соответствия показателей проекта требованиям нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов в сфере энергосбережения.

Порядком предусмотрены соответствующие критерии оценки проектов по категориям.

Оценивание проектов будет происходить на основании бальной системы. Победитель будет определяться по максимальному числу набранных баллов в соответствии с закрепленными документом критериями.

Госэнергоэффективности в недельный срок после принятия решения комиссии информирует участников конкурса о его результатах.

По результатам конкурса Госэнергоэффективности как главный распорядитель бюджетных средств перечисляет средства распорядителям бюджетных средств низшего уровня.

Объявление о проведении конкурса планируется публиковать в газете «Урядовый курьер» и размещать на сайте Госэнергоэффективности.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году в рамках выполнения программы энергоэффективности правительство планирует выделить из государственного бюджета 600 млн. грн.

В частности, на санацию зданий центральных органов исполнительной власти из бюджета планируется израсходовать 60 млн. грн. На внедрение технологий с использованием тепловых насосов, электрического теплоаккумуляторного обогрева и горячего водоснабжения предприятий коммунальной формы собственности и бюджетных учреждений – 130 млн. грн.

На внедрение когенерационных технологий в коммунальной энергетике - 30 млн. грн.

На строительство и реконструкцию электросетей, пристанционных узлов и подстанций для присоединения объектов альтернативной энергетики в АР Крым и Одесской области в 2011 году предусмотрено 307 млн. грн.

Проведение модернизации объектов коммунального хозяйства, в том числе перевод котельных, обслуживающих объекты социальной сферы, на использование возобновляемых источников энергии, планируется профинансировать в объеме 60,1 млн. грн.