Добыча нефти в Украине сократилась на 4,8% - до 1,6 млн. тонн
19:21, 12 сентября 2011Энергетика
1
Украинские нефтедобывающие предприятия по оперативным данным в январе-августе сократили добычу нефти на 4,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 1,623 млн. тонн.
Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.
Согласно сообщению, в августе добыча нефти в Украине сократилась на 10,4% - до 199,7 тыс. тонн., по сравнению с августом 2010 года.
Предприятия, входящие в состав НАК «Нафтогаз Украины», за 8 месяцев сократили добычу нефти на 4% - до 1,525 млн. тонн.
Как сообщал УНИАН, в 2010 году, по данным Госкомстата, украинские нефтедобывающие предприятия сократили добычу природного газа на 11,5%, по сравнению с 2009 годом, до 2,566 млн. тонн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter