Добыча нефти в Украине сократилась на 4,8% - до 1,6 млн. тонн

Украинские нефтедобывающие предприятия по оперативным данным в январе-августе сократили добычу нефти на 4,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 1,623 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, в августе добыча нефти в Украине сократилась на 10,4% - до 199,7 тыс. тонн., по сравнению с августом 2010 года.

Предприятия, входящие в состав НАК «Нафтогаз Украины», за 8 месяцев сократили добычу нефти на 4% - до 1,525 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году, по данным Госкомстата, украинские нефтедобывающие предприятия сократили добычу природного газа на 11,5%, по сравнению с 2009 годом, до 2,566 млн. тонн.