Правительство России предлагает повысить тарифы на газ в 2012 г. не более чем на 15%

Правительство России предлагает проиндексировать тарифы на газ в 2012 году не более чем на 15%, а на электроэнергию и тепло - на уровне инфляции, начиная с 1 июля 2012 года.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.

"Повышение тарифов на газ - не более 15%, повышение тарифов на электроэнергию, в том числе имею в виду сетевое хозяйство, тепло - по инфляции, но и то, и другое, и третье - не с 1 января 2012 года, а с 1 июля 2012 года, имея в виду, что в это время снижается потребление энергии. ... И переход на более высокий тариф будет для потребителей происходить гораздо мягче, чем 1 января", - заявил В.ПУТИН.

По его словам, в понедельник на заседании комиссии будет принято окончательное решение по параметрам индексации тарифов естественных монополий в 2012 году.