Донецкий губернатор будет ходатайствовать о награждении горняков шахты «Полтавская»

Председатеь Донецкой областной госадминистрации Андрей ШИШАЦКИЙ будет ходатайствовать о награждении государственными наградами спасенных 9 сентября горняков шахты «Полтавская» и тех, кто их спас.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

Губернатор вспомнил, что в минувшую пятницу, 9 сентября, «хорошим информационным поводом стало спасение трех шахтёров, которые провели 35 часов под землей, все они живы».

«Я не захотел, честно говоря, хотя была мысль съездить туда, но побоялся сглазить… Главное, чтобы люди были живы. Не до пиара..», - добавил А.ШИШАЦКИЙ.

При этом он подчеркнул, что уже дал поручения «для того, чтобы относительно спасенных и спасателей были подготовлены соответствующие документы» для награждения.

«Я буду ходатайствовать о награждении их и областными, и государственными наградами», - сказал глава облгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября 2011 года в 18.05 на участке № 82 (угольного пласта l3 горизонта 477 метров) на шахте «Полтавская» госпредприятия «Орджоникидзеуголь», при проведении ремонтных работ в лаве произошло обрушение пород кровли. Обрушением были застигнуты три забойщика в районе 5-го уступа ( 1979 г. р., 1966 г. р. и 1972 г. р.).

На шахту выехали 4 отделения горноспасателей, 2 реанимационно-противошоковых группы врачей, был создан штаб ликвидации аварии и разработан план ликвидации.