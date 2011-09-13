Нефть сегодня набирает в цене на фоне прогнозов по запасам топлива в США

На мировых торгах во вторник, 13 сентября, цены на нефть растут на фоне ожидания уменьшения запасов топлива в США из-за закрытого в связи с угрозой урагана производства в Мексиканском заливе.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже увеличилась на 0,8 доллара, или на 0,91% - до 88,99 доллара за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,66 доллара, или на 0,59% - до 112,91 доллара за баррель.

Производство нефти в Мексиканском заливе, откуда рынок получает 27% сырья, сократилось за прошедшую неделю в связи с ураганом "Ли" на 61%, передает Bloomberg.

Также инвесторы ожидают данных Министерства энергетики США в среду, которые, согласно прогнозам, продемонстрируют уменьшение коммерческих запасов нефти на складах на 3 миллиона баррелей, а горючего - на 500 тысяч баррелей за неделю, завершившуюся 9 сентября.