«Укртранснафта» рассчитывает поставить 1,5 млн.тонн нефти в Чехию по "Одесса-Броды"

Оператор украинской нефтепроводной системы ПАО «Укртранснафта» планирует осуществить транспортировку в 2012 году 1,5 млн. тонн азербайджанской нефти на нефтеперерабатывающий завод в Кралупах (Чехия) через нефтепровод "Одесса-Броды" и одну из веток системы нефтепровода «Дружба».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель правления «Укртранснафты» Александр ЛАЗОРКО во вторник в Киеве.

По его словам, предполагается, что до конца текущего года произойдет опытная поставка около 300 тыс. тонн азербайджанской нефти по данному маршруту.

«Проведены переговоры, и думаю, что в ближайшее время поставки будут проведены», - сказал А.ЛАЗОРКО, отметив при этом, что в настоящее время консультации относительно реализации данного проекта продолжаются с владельцами чешского НПЗ, а также оператором словацкого участка нефтепровода «Дружба» компанией Transpetrol.

Напомним, что в настоящее время НПЗ в Карлупах ежегодно импортирует около 2,5 млн. тонн нефти через Триест (Румыния), из которых около 80% является азербайджанской легкой нефтью.

Справка УНИАН. ПАО «Укртранснафта» НАК «Нафтогаз Украины» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

Компания «Укртатнафта» создана в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

Нефтепровод «Одесса–Броды» протяженностью 674 км и мощностью 9 млн. тонн в год, соединивший морской нефтяной терминал (МНТ) «Южный» (Одесская обл.) и систему магистральных нефтепроводов «Дружба» в районе Брод (Львовская обл.), был введен в эксплуатацию в 2001 году.