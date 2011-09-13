«Нафтогаз» планирует начать давальческую переработку азербайджанской нефти на Кременчугском НПЗ

НАК «Нафтогаз Украины» планирует начать давальческую переработку азербайджанской нефти на мощностях Кременчугского нефтеперерабатывающего завода (ПАО «Укртатнафта», Полтавская область).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель правления оператора национальной нефтетранспортной системы «Укртранснафта» Александр ЛАЗОРКО, комментируя утверждение в августе текущего года Национальной комиссией регулирования электроэнергетики нового маршрута для компании «МНТ «Южный» - Кременчугский НПЗ».

«По этому маршруту нефть будет транспортироваться «Нафтогазом» по давальческой схеме», - сказал А.ЛАЗОРКО, не уточнив никаких других подробностей.

Справка УНИАН. В августе текущего года Национальная комиссия регулирования электроэнергетики утвердила для «Укртранснафты» тариф на транспортировку нефти по новому маршруту МНТ «Южный» - Кременчугский НПЗ на уровне 19,2 грн./тонна. Протяженность маршрута составляет 495 км.

ОАО «Укртранснафта» НАК «Нафтогаз Украины» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая находится в эксплуатации компании и включает в себя 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.