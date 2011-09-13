«Укртранснафта» намерена начать поставки азербайджанской нефти в Польшу через Беларусь

Оператор украинской нефтепроводной системы ПАО «Укртранснафта» планирует в 2011 году начать поставки азербайджанской нефти по маршруту «Одесса-Броды-Мозырь-Плоцк».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель правления «Укртранснафты» Александр ЛАЗОРКО во вторник в Киеве.

«В данное время мы проводим переговоры с компанией «Гомельтранснефть» и компанией «Пшиязнь» для организации маршрута поставки нефти в Плоцк и при необходимости - дальше в Гданьск. И я думаю, поставки могут быть начаты даже в этом году», - сказал А.ЛАЗОРКО.

Он пояснил, что организация этого маршрута стала возможной в связи с появлением профицитных транзитных мощностей на северной части нефтетранспортной системы «Дружба» в связи с вводом в эксплуатацию Балтийской трубопроводной системы-2 (БТС-2), которая соединяет нефтепровод «Дружба» с российскими портами на Балтийском море.

По оценкам украинской компании, в связи с вводом БТС-2 с северной ветки может быть снята нагрузка транзита в объеме около 5-8 млн. тонн.

Это, в свою очередь, позволит включить в проектный маршрут одну из веток северной части нефтепровода «Дружба» для поставок легкой каспийской нефти.

Справка УНИАН. ПАО «Укртранснафта» НАК «Нафтогаз Украины» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

Компания «Укртатнафта» создана в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

Нефтепровод «Одесса–Броды» протяженностью 674 км и мощностью 9 млн. тонн в год, соединивший морской нефтяной терминал (МНТ) «Южный» (Одесская обл.) и систему магистральных нефтепроводов «Дружба» в районе Брод (Львовская обл.), был введен в эксплуатацию в 2001 году. С самого начала он строился для прокачки легкой каспийской нефти в Европе, однако до 2004 года простаивал, а затем использовался в реверсивном режиме (в направлении терминала «Южный»).

23 мая 2003 года в Брюсселе правительства Украины, Польши и Еврокомиссия подписали совместную декларацию о поддержке проекта ЕАНТК. Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода Броды – Плоцк, который позволил бы протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы до польского Гданьска.

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса–Броды», согласно утвержденному ТЭО, составляет от 2 до 8 млрд. дол. в зависимости от объемов транспортировки нефти.

13 апреля т.г. премьер-министр Польши Дональд ТУСК заявил, что Польша подтверждает заинтересованность в достройке нефтепровода "Одесса–Броды" до Гданьска.

ПАО "Укртранснафта" и ЗАО "Белорусская нефтяная компания" 17 января 2011 года подписали договор о транзите в 2011-2012 годах украинской стороной 4 млн. тонн нефти ежегодно по нефтепроводу "Одесса-Броды" на Мозырьский НПЗ в Беларуси. Согласно документу, по нефтепроводу "Одесса–Броды" прокачивается азербайджанская нефть в порядке замещения венесуэльской нефти.