SOCAR планирует до 2013 года увеличить сеть АЗС Украины до 90-110 комплексов

Дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР, SOCAR) – SOCAR Energy Ukraine – планирует до 2013 года увеличить сеть АЗС в Украине до 90-110 комплексов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам генеральный директор SOCAR Energy Ukraine Эльчин МАМЕДОВ сегодня в Киеве.

По его словам, в текущем году компания планирует расширить свою сеть с 12 существующих до 40 АЗС, а в 2012 г. – дополнительно создать от 50 до 70 своих АЗС.

Э.МАМЕДОВ уточнил, что компания, в частности, планирует расширять свое присутствие в центральном регионе (Киевская область), а также развивать сеть в южном (Одесская область) и западном (Львовская область) регионах Украины.

В частности, сообщил Э.МАМЕДОВ, в октябре-ноябре ожидается открытие первой АЗС, работающей под брендом SOCAR во Львове, а до конца года компания планирует создать в западном регионе до 17 своих АЗС.

Э.МАМЕДОВ отметил, что расширение сети планируется производить как за счет приобретения мелких АЗС-сетей, так и строительства заправочных комплексов «с нуля».

Справка УНИАН. Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (ГНКАР, SOCAR) - крупнейшая государственная нефтегазовая компания Азербайджана, в сферу деятельности которой входят разведка, добыча, переработка, транспортировка и реализация нефти, природного газа и газового конденсата.

SOCAR Energy Ukraine управляет сетью АЗС SOCAR в Украине. В 2009 г. компания приобрела около 20 АЗС в Одесской и Николаевской областях.