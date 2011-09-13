Россия удивлена решением ЕС по проекту газопровода на Каспии – СМИ

Россия удивлена решением Совета ЕС о проведении переговоров с Азербайджаном и Туркменистаном о Транскаспийском газопроводе, и считает, что это может осложнить ситуацию в регионе, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение МИД РФ.

"Насколько нам известно, для Евросоюза это тоже первый подобный опыт, и мы удивлены, что его предполагается "поставить" именно на Каспии, на берега которого ни одно из государств Евросоюза не выходит", - говорится в сообщении.

В документе отмечается, что "попытки вмешательства в каспийские дела извне, тем более по вопросам, являющимся чувствительными для членов "каспийской пятерки", способны весьма серьезно осложнить ситуацию в этом регионе, отрицательно сказаться на ведущихся пятисторонних переговорах по новому правовому статусу Каспийского моря".

Как утверждает российская сторона, "решения по столь масштабным проектам должны приниматься при участии всех прикаспийских государств".

"Рассчитываем, что Совет Евросоюза с должным вниманием отнесется к позиции России и других государств-участников "каспийской пятерки" и воздержится от действий, не согласованных в соответствующем формате", - отмечается в сообщении.

Предполагается, что Транскаспийский газопровод соединит туркменский и азербайджанский берега Каспия для экспорта газа через Азербайджан в европейские страны. По маршруту Тенгиз (Казахстан) - Туркменбаши (Туркмения) - Баку (Азербайджан) - Тбилиси (Грузия) - Эрзурум (Турция) планируется ежегодно транспортировать 20-30 миллиардов кубометров газа. Стоимость проекта оценивается в 7,9 миллиарда евро.

Газопровод на участке Баку-Тбилиси-Эрзерум уже функционирует. По поводу морской части проекта есть разногласия.

Россия и Иран считают, что вопросы прокладки трубопроводов по дну Каспийского моря должны решаться при согласии всех прикаспийских стран. Азербайджан, Казахстан и Туркмения исходят из того, что этот вопрос может решаться двумя договаривающимися сторонами, а не всеми пятью прибрежными государствами.