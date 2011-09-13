ДТЭК назначил гендиректором «Востокэнерго» Мергалиева

17:44, 13 сентября 2011
Энергетика
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Частный энергохолдинг ДТЭК назначил генеральным директором дочерней энергогенерирующей компании ООО «Востокэнерго» экс-главу Алматинского филиала международной нефтегазовой компании Rolls-Royce Industrial Power Engineering Дуйсена МЕРГАЛИЕВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.
Напомним, что после увольнения Геннадия ТУРАНОВА с сентября обязанности генерального директора «Востокэнерго» исполнял технический директор энергогенерирующей компании Александр НАГОРСКИЙ.
Справка УНИАН. В состав «Востокэнерго» входят Зуевская, Кураховская и Луганская ТЭС. Компания входит в частный энергетический холдинг ДТЭК (ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания», Донецк), контролируемый группой СКМ Рината АХМЕТОВА.

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