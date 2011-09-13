ДТЭК назначил гендиректором «Востокэнерго» Мергалиева

Частный энергохолдинг ДТЭК назначил генеральным директором дочерней энергогенерирующей компании ООО «Востокэнерго» экс-главу Алматинского филиала международной нефтегазовой компании Rolls-Royce Industrial Power Engineering Дуйсена МЕРГАЛИЕВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, что после увольнения Геннадия ТУРАНОВА с сентября обязанности генерального директора «Востокэнерго» исполнял технический директор энергогенерирующей компании Александр НАГОРСКИЙ.

Справка УНИАН. В состав «Востокэнерго» входят Зуевская, Кураховская и Луганская ТЭС. Компания входит в частный энергетический холдинг ДТЭК (ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания», Донецк), контролируемый группой СКМ Рината АХМЕТОВА.