В начале октября состоятся первые биржевые торги топливными пеллетами

В первой декаде октября этого года в Киеве на Украинской энергетической бирже (УЭБ) впервые в Украине состоятся электронные торги твердым биотопливом. Проект реализуется биржей при поддержке Ассоциации участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины (АПЕУ).

Об этом сообщается в пресс-релизе АПЕУ, пререданном агентству УНИАН.

На стартовые торги будет выставлено более 2000 тонн древесных пеллет от 3 украинских производителей. По состоянию на 12 сентября предварительные заявки для участия в торгах в качестве покупателей подало уже 5 компаний.

В настоящий момент Ассоциация участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины и Украинская энергетическая биржа завершают подготовку положения о торгах биотопливом, а также типовых документов для участников торгов. Минимальным лотом будет являться партия биотоплива весом 20 т. Минимальный шаг торгов будет составлять 10 грн/тонна. Начальные цены лотов будут формироваться исходя из текущей европейской конъюнктуры и ценового мониторинга рынка твердого биотоплива, проводимого Центром возобновляемой энергетики Fuel Alternative.

Официальная презентация проекта состоится 28 сентября во время ключевого отраслевого события - 4-го Инвестиционного семинара “Построение эффективного производства и сбыта топливных брикетов и пеллет. Тепло- и электрогенерация”, который состоится в конференц-зале загородного клуба Admiral Club (Киевская обл.) 28-30 сентября 2011 г.

“Продажа твердого биотоплива на бирже лишь набирает обороты в странах ЕС. Наш проект позволит не только создать более прозрачные условия для взаимодействия участников рынка, но и синхронизировать украинский рынок с европейским”, - прокомментировал проект исполнительный директор УЭБ Игорь КУЧЕРЕНКО.

“Мы рады, что результатом нашего взаимодействия с Украинской энергетической биржей стало появление принципиально новой торговой площадки. Биржевые торги для украинского рынка твердого биотоплива – это принципиально новый этап эволюции. Продажа топлива через биржу позволит не только свести к нулю финансовые риски компаний, но и создать систему адекватного ценообразования. Для небольших украинских производителей, которые самостоятельно не могут сформировать крупные экспортные партии, этот вопрос является сегодня особенно актуальным”, - отметил преимущества биржевых торгов биотопливом президент АПЕУ Виталий ДАВИЙ.

Справка. Ежегодный Инвестиционный семинар “Построение эффективного производства и сбыта топливных брикетов и пеллет” (организатор – Центр возобновляемой энергетики Fuel Alternative) является ключевым специализированным отраслевым мероприятием. В 2011 г. рабочая программа Семинара посвящена актуальным для отрасли вопросам, в частности:

 Как выжить предприятиям в условиях дефицита сырья?

 Как выйти на конечных потребителей топлива в странах ЕС?

 Как осуществить модернизацию производства при минимальных инвестициях?

 Как получить предусмотренные законом налоговые преференции?

 Как добиться максимальной прибыли, работая на внутреннем украинском рынке?