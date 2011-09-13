Генкомпании НАК «ЭКУ» сократили потребление газа в 1,8 раза

Энергогенерирующие компании, акциями которых управляет НАК «Энергетическая компания Украины», в январе-августе сократили потребление природного газа в 1,8 раза, или на 200,26 млн. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 465,73 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК «ЭКУ».

Согласно сообщению, в августе текущего года потребление газа генкомпаниями НАК сократилось на 29,2%, или на 14,4 млн. куб. м) по сравнению с августом 2010 года - до 34,99 млн. куб. м.

При этом доля природного газа в структуре потребления топлива, используемого ТЭС на производство электроэнергии, в отчетный период уменьшилась с 4,6% до 2,3% по сравнению с январем-августом 2010 года.

По итогам восьми месяцев удельный расход условного топлива генкомпаниями сократился до 398,4 граммов на кВт/ч по сравнению с 400,1 г на кВт/ч за аналогичный период 2010 года.

«Уменьшение удельного расхода условного топлива позволило сэкономить почти 54,6 тыс. тонн условного топлива, что в пересчете на уголь составляет 73 тыс. тонн общей стоимостью около 48,9 млн. грн. без НДС", - цитирует пресс-служба директора департамента генерации НАК "ЭКУ" Михаила МИХАЙЛОВА, который уточнил, что средняя цена тонны угля за январь-август текущего года составила 669,8 грн.

