Coal Energy подала заявку на концессию «Ровеньки-» и «Свердловантрацита»
Дочерняя компания Coal Energy S.A. (Люксембург) ООО «ДонПромБизнес» (Донецк) подала заявку на участие в концессионных конкурсах по передаче в концессию целостных имущественных комплексов государственных угледобывающих объединений «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит».
Об этом УНИАН сообщил один из членов конкурсной комиссии на условиях анонимности.
«В журнале регистрации пока зарегистрирована одна заявка от «ДонПромБизнеса», - сказал собеседник агентства.
При этом он напомнил, что регистрация заявок на участие в концессионных конкурсах заканчивается 10 октября.
Агентство УНИАН обратилось в Coal Energy (НПО «Механик») за подтверждением данной информации.
Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности 11 августа т.г. объявило конкурсы по передаче в концессию целостных имущественных комплексов (ЦИК) крупнейших государственных угледобывающих объединений «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит» (оба – Луганская область). Активы предприятий предполагается передать в концессию на 49 лет. Заявки на участие в конкурсе подаются в течение 60 дней со дня публикации объявлений о проведении концессионного конкурса.
Конкурсные предложения рассматриваются конкурсной комиссией в течение 45
дней с последнего дня их подачи.
Согласно инструкций Минэнергоугля, для потенциальных участников конкурса претендент на концессию комплексов угледобывающих объединений должен предоставить документальное подтверждение ежегодной добычи угля в объеме не менее 2 млн. тонн в течение 2006-2010 годов.
Напомним, свой интерес к участию в концессионном конкурсе относительно «Ровенькиантрацита» и «Свердловантрацита» неоднократно высказывал крупнейший частный энергетический холдинг Украины ДТЭК, который является энергетическим направлением группы СКМ Рината АХМЕТОВА.
В структуру Coal Energy S.A. входят 10 угольных шахт, а также активы по переработке угольных отвалов и обогащению.
100% уставного капитала Coal Energy принадлежит компании Lycaste Holdings Limited (Кипр), которой в равных долях владеют Виктор и Марина ВИШНЕВЕЦКИЕ.
Coal Energy S.A., владеющая в Украине через НПО "Механик" (Донецкая обл.) 10 шахтами, в 2011 финансовом году увеличила добычу угля более чем в 2,8 раза, или на 1,048 млн. тонн, по сравнению с 2010 финансовым годом - до 1,628 млн. тонн.