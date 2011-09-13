Coal Energy подала заявку на концессию «Ровеньки-» и «Свердловантрацита»

Дочерняя компания Coal Energy S.A. (Люксембург) ООО «ДонПромБизнес» (Донецк) подала заявку на участие в концессионных конкурсах по передаче в концессию целостных имущественных комплексов государственных угледобывающих объединений «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит».

Об этом УНИАН сообщил один из членов конкурсной комиссии на условиях анонимности.

«В журнале регистрации пока зарегистрирована одна заявка от «ДонПромБизнеса», - сказал собеседник агентства.

При этом он напомнил, что регистрация заявок на участие в концессионных конкурсах заканчивается 10 октября.

Агентство УНИАН обратилось в Coal Energy (НПО «Механик») за подтверждением данной информации.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности 11 августа т.г. объявило конкурсы по передаче в концессию целостных имущественных комплексов (ЦИК) крупнейших государственных угледобывающих объединений «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит» (оба – Луганская область). Активы предприятий предполагается передать в концессию на 49 лет. Заявки на участие в конкурсе подаются в течение 60 дней со дня публикации объявлений о проведении концессионного конкурса.

Конкурсные предложения рассматриваются конкурсной комиссией в течение 45

дней с последнего дня их подачи.

Согласно инструкций Минэнергоугля, для потенциальных участников конкурса претендент на концессию комплексов угледобывающих объединений должен предоставить документальное подтверждение ежегодной добычи угля в объеме не менее 2 млн. тонн в течение 2006-2010 годов.

Напомним, свой интерес к участию в концессионном конкурсе относительно «Ровенькиантрацита» и «Свердловантрацита» неоднократно высказывал крупнейший частный энергетический холдинг Украины ДТЭК, который является энергетическим направлением группы СКМ Рината АХМЕТОВА.

В структуру Coal Energy S.A. входят 10 угольных шахт, а также активы по переработке угольных отвалов и обогащению.

100% уставного капитала Coal Energy принадлежит компании Lycaste Holdings Limited (Кипр), которой в равных долях владеют Виктор и Марина ВИШНЕВЕЦКИЕ.

Coal Energy S.A., владеющая в Украине через НПО "Механик" (Донецкая обл.) 10 шахтами, в 2011 финансовом году увеличила добычу угля более чем в 2,8 раза, или на 1,048 млн. тонн, по сравнению с 2010 финансовым годом - до 1,628 млн. тонн.