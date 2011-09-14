Состояние мировой экономики обвалило цену нефти

На мировых торгах в среду, 14 сентября, цены на нефть падают на фоне опасения распространения долгового кризиса по еврозоне и негативной статистикой из США.

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 1,34 доллара, или на 1,49% - до 88,87 доллара за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,62 доллара, или на 0,55% - до 111,27 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Статистика по импортным ценам в США за август текущего года свидетельствует, что на фоне удешевления топлива цены на импорт сократились на 0,4% в месячном исчислении, при этом увеличившись на 13% в годовом. Показатели разошлись с прогнозами: аналитики предсказывали снижение импортных цен на 0,8% в месячном выражении и рост на 12,5% в годовом.

Также падение котировок нефти связано с публикацией нового прогноза МЭА, который предполагает, что спрос на нефть до конца 2011 года будет на 200 тысяч баррелей в сутки меньше, чем прогнозировалось ранее - на уровне 89,3 миллиона баррелей в сутки. В следующем году спрос сократится более ощутимо - на 400 тысяч баррелей, до 90,7 баррелей в сутки.