Азаров: развитие экономики должно обеспечиваться инновационной составляющей

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что развитие экономики должно обеспечиваться не ценой на газ, а инновационной составляющей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания Кабинета министров.

«Подорожание газа - это подорожание для наших людей хлеба, продуктов питания, жилищно-коммунальных услуг. Поэтому мы так настойчиво добиваемся справедливого пересмотра газового контракта с Российской Федерацией. Но стратегическая задача другая: не цены на газ должны определять перспективы развития экономики Украины, мы должны определить перспективы инновационного развития Украины», - отметил Н.АЗАРОВ.

Он заметил, что цена на газ, которая в последние годы резко возросла, составляет 90% себестоимости химических удобрений, 20% себестоимости хлеба, 80% - теплоснабжения.

По словам Н.АЗАРОВА, если растут цены на энергоресурсы, необходимо сокращать их потребление. «Поэтому все возможные средства и в бюджете 2012 года, и в перспективе до 2014 мы направляем на финансирование программ энергосбережения и энергоэффективности», - подчеркнул глава правительства.