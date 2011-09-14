В украинскую энергетику должны прийти стратегические инвесторы - эксперт

На предприятиях тепловой генерации Украины накопилось критическое количество проблем, в первую очередь, связанных с моральным и техническим износом основных фондов, которые без приватизации отрасли решить невозможно.

Об этом сообщил УНИАН эксперт энергетических программ Центра Разумкова Сергей ДЯЧЕНКО.

«Сегодня свыше 70% ТЭС в Украине имеют выработку, которая превышает границы физического износа. Соответственно, необходимо вкладывать средства в продление ресурса и модернизацию энергоблоков», - отметил С.ДЯЧЕНКО. Помимо этого, по его словам, требуются инвестиции в приведение оборудования предприятий тепловой генерации Украины к европейским экологическим стандартам.

По мнению эксперта, вышеприведенные факты свидетельствуют о том, что украинская энергетика нуждается в приходе стратегических инвесторов, которые имеют финансовые возможности для проведения коренной модернизации предприятий отрасли. Говоря о возможных покупателях, С.ДЯЧЕНКО отметил, что ранее о своей заинтересованности принять участие в приватизации тепловой энергетики Украины уже заявили ряд отечественных финансово-промышленных групп, российских и западных компаний. По его словам, речь идет о ДТЭК, VS Energy International, «Энергостандарте», группе «Приват», AES, бизнес-структурах братьев СУРКИСОВ, «Интер РАО ЕЭС», группе «Финансы и Кредит».

Напомним, до конца 2011 года Фонд государственного имущества Украины планирует продать 11 из 18 энергокомпаний, входящих в НАК «Энергетическая компания Украины». В текущем году, в частности, на продажу планируется выставить госпакеты акций «Закарпатье-», «Черкассы-», «Винница-», «Черновцы-», «Донецк-», «Днепро-» и «Тернопольоблэнерго», а также пакеты акций «Днепрэнерго»,«Крымэнерго», «Западэнерго» и «Киевэнерго».