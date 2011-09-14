ТЭО завода по производству ядерного топлива в Украине готово на 80% - «ТВЭЛ»

Москва. Технико-экономическое обоснование завода по производству ядерного топлива в Украине готово на 80%.

Об этом УНИАН сообщили в дирекции по связям с общественностью ОАО «ТВЭЛ».

Отмечается, что серьезные затруднения стороны испытывали с началом разработки ТЭО, так как были проблемы с передачей в Украину исходных технологических данных. Проблемы были обусловлены наличием расхождений в законодательствах двух стран.

«Вопрос был решен посредством выбора российского института ОАО «ГСПИ» в качестве субподрядчика для разработки ТЭО. Важно отметить, что на настоящее время российский институт вместе с украинским ГП «УкрНИПИИпромтехнологии» разработали порядка 80% разделов ТЭО, которые им были поручены», - говорится в сообщении.

Сообщается, что работы будут завершены после получения исходных данных по площадке, подготовка которых активно ведется.

Отмечается, что ОАО «ГСПИ» было аккредитовано в Украине, в настоящее время решаются процедурные вопросы по получению необходимых лицензий для выполнения проектных работ.

Как сообщал УНИАН, по данным «ТВЭЛ», ряд банков готовы начать консультации по финансированию строительства в Украине завода по производству ядерного топлива.

Справка УНИАН. В сентябре 2010 года Кабинет министров Украины утвердил победителем конкурса по выбору технологии для строительства в Украине завода по производству ядерного топлива для реакторов АЭС ВВЭР-1000 российскую компанию «ТВЭЛ».

В октябре того же года «ТВЭЛ» и украинский государственный концерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины совместного предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000 с долей Украины 50%+1 акция.

В соглашении «ТВЭЛ» подтверждал намерение передать Украине технологии всех переделов изготовления ядерного топлива не позднее 2020 года, обеспечивать технологическое сопровождение деятельности завода с учетом внедрения новейших технологий, а также обучать персонал и квалифицировать завод.

9 сентября Украинский государственный концерн «Ядерное топливо» (Киев) и российская компания «ТВЭЛ» подписали учредительный договор о создании на Украине частного акционерного общества «Завод по производству ядерного топлива».