РФ даст гарантию транзиту туркменского газа взамен совместного управления ГТС - эксперт

Украина может получить от Российской Федерации гарантию транзита газа из Туркменистана взамен совместного управления своей газотранспортной системой.

Такое мнение УНИАН высказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (РФ) Константин СИМОНОВ.

«Украина могла бы связать тему совместного с Россией управления своей ГТС с гарантией транзита Россией туркменского газа», - сказал К.СИМОНОВ.

Он убежден, что Украине договориться с Туркменистаном по газу без согласия России невозможно, поскольку сегодня существует только один маршрут поставок туркменского газа – через российскую территорию.

«Никто просто так возможность прокачивать туркменский газ через российскую территорию не даст. России это невыгодно», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр НАРБУТ, комментируя переговоры Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с его туркменским коллегой Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВЫМ, проходящие 12-13 сентября в Ашгабаде, высказал мнение, что поставки туркменского газа станут для Украины действительно выгодными только в том случае, если его прокачка будет осуществляться по альтернативному российской газотранспортной системе газопроводу.

Как сообщалось в СМИ со ссылкой на источник в украинской делегации, находящейся в Туркменистане, Президент Туркменистана выразил готовность продавать Украине газ по 200 долл. за тыс. куб. м, но реализовать это будет можно не ранее 2015 года.