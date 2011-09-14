Ярошенко: в бюджете-2012 запланирована докапитализация «Нафтогаза» на 12 млрд. грн.

В проекте закона о государственном бюджете на 2012 год предусмотрена докапитализация НАК «Нафтогаз Украины» на 12 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО, отвечая на вопрос о запланированной сумме дотации НАК «Нафтогаза» для компенсации разницы в тарифах на газ.

Кроме того, министр отметил, что в следующем году не планируется проведение рекапитализации коммерческих банков за государственные средства.

Ф.ЯРОШЕНКО также сообщил, что в проекте госбюджета на 2012 год предусмотрена сумма возмещения налога на добавленную стоимость в 45,8 млрд. грн. по сравнению с 40 млрд. грн. на 2011 год.

По словам министра, сумма поступлений от приватизации в 2012 году ожидается на уровне 10 млрд. грн.

Напомним, на сегодняшнем заседании правительства был представлен проект закона о госбюджете на следующий год.

Как сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ, Верховная Рада в четверг, 22 сентября рассмотрит законопроект о государственном бюджете на 2012 год.

Он отметил, что вместе с проектом госбюджета парламент рассмотрит и проект Государственной программы экономического и социального развития Украины.

А.КЛЮЕВ заметил, что проекты будут внесены в парламент 15 сентября.