«Днепроэнерго» привлекло 1,45 млрд. грн. кредита ВТБ на реконструкцию энергоблоков

Энергогенерирующая компания «Днепроэнерго» (Запорожье) привлекла у украинской «дочки» российского банка ВТБ две невозобновляемые кредитные линии в суммарном размере 1 млрд. 453,5 млн. грн. для финансирования проектов технического переоснащения блока №14 Приднепровской ТЭС и блока №5 Криворожской ТЭС.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на Интернет-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, компания, в частности, привлекла линию в размере 780 млн. грн. на период с сентября 2011 г. по декабрь 2016 г., а также линию на 673,95 млн. грн. на период с сентября 2011 г. по ноябрь 2017 г. Стоимость услуг банка по первой линии составит 116,480 млн. грн. (без НДС), по второй – 111,287 млн. грн. по НДС.

Кредитный договор стороны подписали 8 сентября.

Как сообщал УНИАН, в январе т.г. «Днепроэнерго» открыла в «ВТБ Банк» среднесрочные кредитные линии на 981,2 млн. грн. Линии открыты на период январь 2011 года – декабрь 2015 года.

Справка УНИАН. Энергоблок №14 Приднепровской ТЭС мощностью 285 МВт введен в эксплуатацию в 1966 году. После модернизации, осуществление которой запланировано в период с 2011 по 2013 годы, ожидаемое увеличение установленной мощности составит 30 МВт.

Блок №5 Криворожской ТЭС мощностью 282 МВт введен в эксплуатацию в 1968 году.

Реконструкция блока на протяжении 2011-2014 годов позволит увеличить установленную мощность энергоблока на 33 МВт. Помимо реконструкции турбинного и котельного оборудования, на каждом из энергоблоков запланирована реконструкция электрофильтров, а также разработка и внедрение системы экологического мониторинга. Эти меры позволят достичь снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу до нормативных согласно требованиям европейской Директивы 2001/80/ЕС.

ПАО «Днепроэнерго» – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. Собственником 50%+1 акция является НАК «Энергетическая компания Украины», 47,55% – ДТЭК, остальных – миноритарные акционеры.

В состав компании входят три ТЭС – Запорожская, Криворожская и Приднепровская – общей установленной мощностью 8185 МВт, что составляет 26,1% общей установленной мощности электростанций Украины.