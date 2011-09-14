Оснований для повышения цен на авиатопливо в Украине нет — эксперты

Намерения украинских нефтеперерабатывающих компаний повысить с октября стоимость авиационного топлива лишено каких-либо объективных предпосылок.

Как сообщили УНИАН в «Консалтинговой группе «А-95», об этом свидетельствует проведенное аналитиками группы исследование.

В частности, оно показывает, что мировой рынок авиатоплива стабилен с апреля текущего года, а цены украинских производителей существенно выше европейских котировок.

В частности, по данным группы, цены на авиатопливо марки ТС-1 в Украине иногда могут быть почти в 1,5 раза выше, чем в аэропортах Северо-Западной Европы.

«О каком повышении можно говорить, если Украина и так удерживает печальное лидерство по ценам на авиатопливо среди аэропортов Европы?», - отметил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей КУЮН.

По словам эксперта, на завышенный уровень цен на авиакеросин указывает и тот факт, что дизельное топливо у нефтеперерабатывающих компаний стоит существенно дешевле самолетного топлива, хотя себестоимость производства данных нефтепродуктов фактически одинакова. «В разгар очередного кризиса на рынке авиатоплива в начале 2007 г. украинские НПЗ предлагали формульно привязать стоимость авиакеросина к стоимости дизтоплива как более прозрачной и близкой рынку котировке. При этом тогда дизтопливо стоило несколько дороже авиакеросина», – подчеркнул С. КУЮН.

По мнению экспертов, проблемы на рынке авиатоплива, в первую очередь, обусловлены его монополизацией нефтеперерабатывающими компаниями: более 90% этого рынка делят между собой две компании – группа компаний ТНК-ВР в Украине и «Укртатнафта».

Напомним, как сообщают украинские СМИ, на конец сентября - начало октября запланировано 10-15%-е повышение цен на авиационное топливо его поставщиками в Украине, что приведет к росту цен авиабилетов.

По данным консалтинговой компании UPECO, объем потребления авиакеросина в Украине составляет около 300-350 тыс. тонн в год. Топливо поставляется с Кременчугского НПЗ (поставщики — «Укртатнафта» и «Кребо»), с Волгоградского НПЗ (Россия; компания «ЛукАвиа Ойл») и Лисичанского НПЗ («ТНК-ВР-Авиа»). Около 50% авиатоплива реализуется в аэропорту «Борисполь».

Напомним, вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ в начале сентября заявил, что на снижение цен на авиаперевозки может повлиять демонополизация рынка авиатоплива в Украине, и обоснованные цены на топливо. С этой целью министерство сейчас занимается сертификацией европейского топлива. «Одно из наших ведомств упорно не хочет выдавать сертификат на это топливо. Это наши технические проблемы, этот сертификат будет выдан», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.