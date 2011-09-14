Coal Energy подтвердила участие в конкурсе по «Ровеньки-» и «Свердловантрациту»

Компания Coal Energy S.A. (Люксембург) подтвердила подачу своей дочерней компании «Донпромбизнес» заявки на участие в конкурсе на передачу в концессию целостных имущественных комплексов «Ровенькиантрацита» и «Свердловантрацита».

Об этом сказано в сообщении компании, размещенном на Варшавской бирже, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, Coal Energy уже приступила к оценке деятельности (due diligence) «Ровенькиантрацита» и «Свердловантрацита» в связи с возможным взятием предприятий в концессию.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на источник в конкурсной комиссии, дочерняя компания Coal Energy S.A. (Люксембург) ООО «ДонПромБизнес» (Донецк) подала заявку на участие в концессионных конкурсах по передаче в концессию целостных имущественных комплексов государственных угледобывающих объединений «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит».

Свой интерес к участию в концессионном конкурсе относительно «Ровенькиантрацита» и «Свердловантрацита» неоднократно высказывал крупнейший частный энергетический холдинг Украины ДТЭК, который является энергетическим направлением группы СКМ Рината АХМЕТОВА. Энергохолдинг, который с 2010 года ведет активное сотрудничество с упомянутыми объединениями на условиях частно-государственного партнерства, пока не подавал заявки на участие в конкурсе.

Регистрация заявок заканчивается 10 октября.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины 11 августа т.г. объявило конкурсы по передаче в концессию целостных имущественных комплексов (ЦИК) крупнейших государственных угледобывающих объединений «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит» (оба – Луганская область). Активы предприятий предполагается передать в концессию на 49 лет.

Справка УНИАН. В структуру Coal Energy S.A. входят 10 угольных шахт, а также активы по переработке угольных отвалов и обогащению.

100% уставного капитала Coal Energy принадлежит компании Lycaste Holdings Limited (Кипр), которой в равных долях владеют Виктор и Марина ВИШНЕВЕЦКИЕ.

Coal Energy S.A., владеющая в Украине через НПО «Механик» (Донецкая обл.) 10 шахтами, в 2011 финансовом году увеличила добычу угля более чем в 2,8 раза, или на 1,048 млн. тонн, по сравнению с 2010 финансовым годом - до 1,628 млн. тонн.