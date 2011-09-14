Кабмин рассчитывает привлечь внебюджетных 19,5 млрд. грн. для проектов по энергосбережению

Правительство Украины рассчитывает привлечь в 2012 году 19,5 млрд. грн. внебюджетных средств на реализацию инвестиционных и инновационных проектов по энергосбережению в рамках реализации целевой программы энергоэффективности и энергосбережения на 2010-2015 гг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ, представляя проект Госпрограммы социально-экономического развития Украины на 2012 год и основные направления развития на 2013-2014 гг., которые были одобрены в среду на заседании правительства.

По его словам, в результате реализации указанных проектов в 2012 году ожидается сокращение объема технологических затрат и непроизводственных потерь энергоресурсов на уровне не менее 4%.

«В следующем году почти на всех промышленных предприятиях планируется сокращение материальных затрат, экономия энергоресурсов. На отдельных из них произойдет наращивание производства экспортоспособной и импортозамещающей продукции за счет введения новых ресурсов и энергосберегающих технологий. Принятие мер по технологической модернизации производства является безусловным приоритетом, в том числе с целью повышения энергоэффективности", - отметил первый вице-премьер.