Если РФ откажется от украинского транзита, то ГТС придется демонтировать

Украина хочет ясности от России и Европейского Союза о перспективах использования газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, комментируя позицию Украины в связи с началом запуска газопровода «Северный поток».

«Коль скоро Россия строит обходные трубопроводы вокруг Украины, Украина хочет получить ясный ответ: рассчитывать ли на то, будет ли Россия использовать украинскую газотранспортную систему», - озвучил позицию премьера Николая АЗАРОВА его пресс-секретарь.

В.ЛУКЬЯНЕНКО отметил, что если Россия намерена отказаться от использования Украины в качестве транзитера газа в Европу, то для Украины содержание ГТС является нерентабельным и ее придется демонтировать, чтобы «не тратиться на содержание».

При этом он подчеркнул, что уникальной и важной составляющей украинской ГТС являются подземные хранилища газа, расположенные на западе Украины. «Именно они обеспечивают абсолютно стабильные гарантированные поставки газа в Западную Европу при любых обстоятельствах», - подчеркнул В.ЛУКЬЯНЕНКО.

Он отметил, что в случае сокращения добычи газа или его прокачки Украина сможет в течение длительного времени обеспечивать поставки газа в Европу, поскольку маршруты поставки газа в обход Украины являются морскими и подвержены еще неизученным рискам.

«В случае, если Украина прекращает эксплуатацию своей ГТС, то это является очень серьезным фактором риска для Европы. Поэтому и от Европы, в свою очередь, Украина хочет узнать, каковы же ее планы насчет украинского маршрута транзита газа. В случае прекращения транспортировки газа по украинскому маршруту Западная Европа вступает в зону повышенного энергетического риска», - отметил В.ЛУКЬЯНЕНКО.