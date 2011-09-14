Херсонская мэрия создаст СП по добыче биогаза на центральной городской свалке

Мэрия Херсона планирует создать совместное предприятие с польской компанией Consus S.А. для реализации проекта добычи биогаза на центральном городском полигоне твердых бытовых отходов.

Об этом сказано в проекте соответствующего решения горсовета, обнародованном на сайте мэрии.

Проектом документа, в частности, предлагается поручить департаменту ЖКХ заключить с польской компанией соответствующий договор о создании СП в форме простого общества.

Как уточнили УНИАН в мэрии, каким образом будут распределены доли участников, на сегодняшний день еще не определено.

Между тем там напомнили, что компания Consus за свой счет уже пробурила на полигоне 15 скважин и проводит изучение качества и объема газа, который планируется добывать на свалке. Польская компания планирует сжигать добываемый газ в факелах с последующей реализацией права на единицы выбросов в рамках Киотского протокола и польско-украинского проекта совместного осуществления.