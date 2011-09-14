Лисичанский НПЗ в январе-августе увеличил переработку сырья на 9,5%

Лисичанский нефтеперерабатывающий завод (ЧАО «ЛИНИК», г. Лисичанск, Луганская обл.), по оперативным данным, в январе-августе т.г. увеличил переработку нефтяного сырья на 9,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 3 млн. 282,2 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Согласно сообщению, поставки нефтяного сырья в январе-августе т.г. на Лисичанский НПЗ увеличились на 11,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 3 млн. 212,4 тыс. тонн.

За 8 месяцев т.г. Лисичанский НПЗ увеличил производство бензина на 21,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 997,1 тыс. тонн, дизельного топлива – на 23,2% – до 973,9 тыс. тонн, мазута – на 9,7% – до 936,2 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году Лисичанский НПЗ сократил переработку нефтяного сырья на 2,8%, по сравнению с 2009 годом, до 4 млн. 813,4 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ (Луганская обл.) - второй по мощности в Украине завод, способный ежегодно перерабатывать 16 млн. тонн нефти. Завод принадлежит российско-британскому холдингу ТНК-ВР.

ЧАО «ЛИНИК», которое является собственником производственных мощностей Лисичанского НПЗ, входит в группу компаний ТНК-ВР в Украине.